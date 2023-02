Elodie? Dove è stata sorpresa dai paparazzi: ora tutto torna...

16 febbraio 2023 a

Sempre al centro del gossip. Sempre nel mirino e sotto i riflettori, soprattutto dopo il Festival di Sanremo 2023, che la ha vista assoluta protagonista. Si parla di Elodie, la meravigliosa cantante. E non se ne parla per le fresche indiscrezioni sulla presunta lite con Emma Marrone, né confermata né smentita.

Già, si parla di Elodie, all'anagrafe Elodie Di Patrizi, per la sua storia d'amore con Andrea Iannone, l'ex pilota di MotoGp. I due stanno insieme ormai da tempo, e ora secondo il rotocalco Nuovo sarebbero pronti a fare sul serio. Innamoratissimi, i due starebbero pensando di andare a convivere. Ad oggi infatti fanno la spola tra Lugano, dove vive lui, e Milano, dove risiede lei.

Nell'articolo pubblicato su Nuovo anche parecchie foto che mostrano la coppia per Milano, affiatati, avvinghiati e innamorati. Per rafforzare l'ipotesi sull'imminente convivenza, il rotocalco fa sapere che Elodie "è stata pizzicata mentre acquistava complementi d’arredo per la casa: che sia in vista del trasloco di Andrea?".

Ma non è tutto. Perché sempre nelle ultime ore girano voci sul fatto che Elodie sia incinta, ovviamente di Iannone. Insomma, incinta sul palco dell'Ariston? Possibile. I due non hanno confermato né smentito. Per certo, recentemente Elodie ha dichiarato che "il giorno in cui riuscirò ad essere la donna che vorrei farò un figlio". E chissà che quel giorno non sia già arrivato...