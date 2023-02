Elodie, il retroscena: "Gelo con Emma Marrone, dietro le quinte..."

Roberto Tortora 16 febbraio 2023 a

Il litigio presunto Chiara Ferragni-Fedez, l’assenteismo di Anna Oxa, la strage di rose di Blanco. Ora, come se non bastasse, anche il gelo tra Elodie ed Emma. Questo Festival di Sanremo 2023, più che una kermesse canora, è diventato una polveriera. L’ultima polemica è stata rilanciata dal magazine “Chi” e sembra che le due cantanti, presenti entrambe all’Ariston, non si siano minimamente calcolate dietro le quinte. Strano, visto che erano considerate grandi amiche, al punto tale da condividere anche la casa a Roma in passato. L’anomalìa è emersa durante la serata delle cover, in cui Elodie era in scaletta all’inizio con Big Mama per interpretare una versione personale di “American Woman”, mentre Emma era in programma immediatamente dopo, ospite di Lazza per il brano “La Fine”. E, inoltre, la cantante salentina sui suoi social ha invitato tutti a votare sia per Lazza, poi piazzatosi al secondo posto, sia per Tananai, tacendo invece del tutto su Elodie.

La stessa Elodie, in ogni caso, in una intervista rilasciata lo scorso luglio a “La Confessione” di Peter Gomez, aveva spiegato il raffreddamento dei rapporti con la Marrone: “Finimmo di lavorare insieme e anche i rapporti cambiarono. Ci vogliamo bene, ma l'ho delusa. Sai, quando qualcuno fa tanto per te – spiega Elodie - e poi gli dici "voglio fare qualcos'altro…". Io volevo lavorare sola, avevo un mio modo di vedere le cose che era molto diverso da quello che lei aveva in mente. Ci vogliamo bene, sono stata un po' ingenua nel modo di approcciarmi, ma quando ci incontriamo chiacchieriamo, ci aggiorniamo. Ognuno però ha la propria vita”.