Fedez, messaggio alla Ferragni subito cancellato: "Tu sei la...", caos totale

Fedez e Chiara Ferragni, praticamente non si parla d’altro nel mondo dello spettacolo e dei social. A una settimana dal termine del Festival di Sanremo, ancora si cerca di capire se i due siano in crisi e per quale motivo: c’è chi dice che la Ferragni non abbia gradito il bacio del marito con Rosa Chemical davanti a tutta Italia e chi invece sostiene che all’imprenditrice digitale abbia dato fastidio l’enorme protagonismo di Fedez.

Dopo diversi giorni di assenza totale, in cui le voci sulla presunta crisi di coppia hanno iniziato a circolare in maniera sempre più insistente e incontrollata, Fedez ha deciso di interrompere il silenzio social. “Tu sei la mia calamita, io la tua calamità”, ha scritto in una storia su Instagram, che ha però cancellato dopo pochi minuti. Il rapper aveva citato se stesso, dato che quella frase è all’interno di Favorisca i sentimenti, la canzone che ha scritto per chiedere alla Ferragni di sposarlo. Una dichiarazione di amore che però Fedez si è rimangiato subito.

In questo modo non ha fatto altro che alimentare le voci sulla crisi e aprire ulteriori scenari. C’è infatti chi inizia a pensare che si tratti soltanto di una gigantesca operazione di marketing, dato che i Ferragnez sono alle prese con la seconda stagione della serie per Prime Video: qualcuno scommette che tutta questa “crisi” verrà mostrata in tv, con tanto di dietro le quinte di Sanremo…