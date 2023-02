Renato Zero: demolisce Amadeus: "Chi manda in scena certe persone..."

18 febbraio 2023 a

"Non è colpa di Rosa Chemical ma di chi ritiene che la musica sia solo performance e manda in scena persone che non hanno ancora quella preparazione artistica. Di chi ritiene che la musica sia una velleità": Renato Zero non le manda a dire e commenta così l'esibizione di Rosa Chemical a Sanremo, che ha scatenato un vero e proprio putiferio, soprattutto dopo il bacio con Fedez. Quella di Renato Zero, comunque, sembra essere una frecciatina indiretta contro tutto il Festival e i suoi organizzatori. Soprattutto contro Amadeus...

Il commento del cantautore romano è arrivato durante la conferenza stampa di presentazione del suo prossimo tour, "Zero a Zero, una sfida in musica": "Finché c’è questa mentalità io assolvo questi ragazzi, mi rendo conto che non trovare un’identità è un fatto grave. La responsabilità è di chi manda persone che non sono ancora corredate, che non hanno ancora quella giusta preparazione", ha spiegato.

Sempre a proposito del festival, Renato Zero ha rivelato che Amadeus lo avrebbe voluto come ospite, ma che lui avrebbe rifiutato: "Venivo dall'accoglienza straordinaria del Circo Massimo e stavo lavorando a questo Tour. Non mi mancava da lavorare, per cui ho ritenuto opportuno rinviare. Se l'anno prossimo mi richiamano potrei anche farci un pensiero". Infine ha detto di essersi rammaricato per il mancato ricordo di Vittorio De Scalzi, celebre fondatore dei New Trolls, recentemente scomparso: "Mi aspettavo sarebbe stato salutato da Sanremo, ma evidentemente qualcuno dimentica".