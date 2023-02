Al Bano Carrisi-choc: "Romina Power e Loredana Lecciso insieme"

19 febbraio 2023 a

a

a

Torna a parlare, Al Bano Carrisi. E come sempre o quasi, si scatena il gossip. Dopo il Festival di Sanremo, affrontato da leone, e a pochi mesi dal suo 80esimo compleanno, il cantante si confessa con Nuovo, il rotocalco che gli dedica un lungo articolo.

Il settimanale diretto da Riccardo Signoretti, nel dettaglio, ricorda come Al Bano abbia recentemente espresso un suo grande desiderio, probabilmente assai difficile da realizzare, ma tant'è.

Al Bano Carrisi show, impensabile duetto col leghista: in radio...

"Il mio desiderio è avere Romina e Loredana insieme sul palco. Sarebbe il regalo più bello", ha confidato Al Bano in vista dei suoi 80 anni. Come detto, impresa non semplice: il riferimento è ovviamente a Romina Power e Loredana Lecciso, le quali però, prima di salire insieme sul palco, dovrebbero riuscire a mettere da parte i rancori che le dividono ormai da lunghi, lunghissimi anni.