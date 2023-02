Renato Zero a Che tempo che fa, il gesto che fa esplodere lo studio: un video clamoroso

20 febbraio 2023 a

a

a

Un trionfo assoluto, quello di Renato Zero a Che tempo che fa. Il cantante infatti era ospite di Fabio Fazio nel salottino di Rai 3 nella puntata di ieri sera, domenica 19 febbraio.

Renato Zero è impegnato a promuovere il suo prossimo tour: inossidabile, a 72 anni. Tour per il quale ha rinunciato, come ha rivelato lui stesso, al ruolo di super-ospite a Sanremo: ha infatti declinato per telefono l'invito ricevuto da Amadeus. Come è noto, Zero negli ultimi giorni ha fatto parecchio discutere per le sue critiche alla kermesse, o meglio agli artisti visti sul palco, tra i quali ha citato Rosa Chemical. Per lui troppe figurine senza vera identità. Anche troppi emuli dello Renato Zero delle origini, artisti che insomma non hanno fatto la gavetta.

"Italia ignorante, andate in piazza...": Renato Zero, la sparata-choc da Fazio

Nel corso dell'intervista con Fazio, anche un passaggio controverso, che ha infiammato i social: secondo l'artista, infatti, l'Italia è un paese "ignorante", "l'ignoranza non fa bene a questo Paese". Una generalizzazione probabilmente ingenerosa.

"Campa una stagione e basta": Renato Zero, chi massacra in tv

Ma tant'è, come detto l'intervista è stata appassionante, divertente, intrigante come lo è Renato Zero. E al termine della sua comparsata in studio, ecco che il cantante arringa il pubblico, auto-citandosi: "Come dice Renato Zero... non dimenticatemi eh!". "Grazie ciao, Renato Zero!", risponde Fabio Fazio. Il tutto con il pubblico presente in studio letteralmente impazzito: l'uscita di scena di Renato Zero viene accolta da un boato, applausi e infine un applauso ritmico, coordinato, che ha coinvolto tutti i presenti.