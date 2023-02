Pippo Baudo "sta male"? La strepitosa replica del conduttore

20 febbraio 2023 a

Nel corso della giornata di domenica 19 febbraio sono state diffuse alcune voci allarmanti sulle condizioni di salute di Pippo Baudo e Adriano Celentano. Quest’ultimo è stato in ospedale ma sta bene, mentre lo storico conduttore 87enne è intervenuto direttamente per fare chiarezza sulla situazione. In molti si sono infatti allarmati, temendo il peggio per Baudo, che è un pezzo di storia della televisione italiana.

"Pippo Baudo sta male": pessime notizie, dolore in diretta tv

“Non capisco proprio perché siano circolate queste notizie, ma state tranquilli”, ha fatto sapere Pippo Baudo, che quindi non sta vivendo alcuna situazione critica per quanto riguarda la sua salute. “Il miglior modo per rassicurate tutti - ha aggiunto - è farlo di persona, far sentire la mia voce e augurare a tutti un buon pomeriggio”. L’allarme sul conduttore si era scatenato dopo l’ultima puntata di ItaliaSì, il programma condotto da Marco Liorni.

A un certo punto Pippo Balistreri ha dichiarato di essere commosso e allo stesso tempo preoccupato per le condizioni di salute dello storico conduttore televisivo. Quest’ultimo è lontano dal piccolo schermo ormai da qualche tempo: un’assenza dettata dall’età, ma che ha allarmato tutti i fan del conduttore, che ha voluto personalmente rassicurare tutti, dichiarando che la sua vita procede in maniera tranquilla.