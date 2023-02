Tiberio Timperi, il dramma: "Quegli anni avrebbero ucciso chiunque"

21 febbraio 2023 a

Tiberio Timperi ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera, incentrata soprattutto sulla sua vita privata. Il conduttore ha infatti parlato anche del doloroso divorzio: “Da un certo momento in poi la mia vita ha preso un’altra direzione: è stato molto, molto pesante, ma va bene così. Ho altre fortune, come non lavorare: di fatto assecondo solo la mia passione. I miei amici di recente mi hanno detto: Tiberio, tu rispetto a noi hai realizzato i tuoi sogni”.

"È una gran cosa - ha aggiunto - avere chi te lo ricorda. Ho passato 15, 18 anni che avrebbero ucciso chiunque, ma ora ne sono uscito: bruciacchiato, tumefatto, ma ci sono ancora”. Timperi ha anche risposto alla domanda sull’innamorarsi di nuovo: “Dovrebbero rifare Agenzia matrimoniale per quelli che si separano a 50 anni. Lo penso seriamente, perché se succede, a quel punto che fai? Se vai in discoteca potrebbero essere tutti tuoi figli: cosa racconto a una di 25 anni? Sarei ridicolo. Inoltre, nel mio caso, c’è il rischio di essere avvicinato per quello che rappresento: molte sono interessate alla scatola, diventi sospettoso”.

"Spero sempre che la vita mi sorprenda - ha proseguito - quando meno me lo aspetto ma, in generale, tutti si cercano, pochi si trovano e molti si accontentano: io non ho intenzione di accontentarmi". Parlando invece della carriera televisiva, Timperi ha sostenuto che il merito lo abbia portato fino a un certo punto: “Poi lì mi sono fermato. La mia incapacità di andare a cena o fare pubbliche relazioni ha pesato. Se mi dicono di fare qualcosa per forza io soffro. Ahimé, amo la montagna”.