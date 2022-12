Tiberio Timperi, "una storia con lei?": tutta la verità su Marina Berlusconi

12 dicembre 2022 a

"Non ho avuto una storia con Marina Berlusconi": Tiberio Timperi lo chiarisce una volta per tutte nell'intervista rilasciata al Fatto Quotidiano. "Lavoravo al Tg4, avevo problemi con Fede, messo ai margini per nove mesi, alla fine ne ho parlato con Marina Berlusconi e per gratitudine mi presentai con un mazzo di fiori - ha raccontato il conduttore -. Non ci volevo provare. Quando andai via dal Tg4, sull'Espresso uscì un'indiscrezione: 'Chi è quel giornalista con l'occhio verde, romano, cacciato via da Mediaset perché ci ha provato con la figlia del proprietario?'. Ero io. Falsissimo".

Parlando della sua carriera, poi, Timperi ha rivelato qual è stato il momento in cui ha deciso di lasciare il giornalismo per il mondo dello spettacolo: "Il giorno dell'attentato a Borsellino: erano le cinque del pomeriggio, avevamo l'edizione flash del telegiornale che anticipava quella condotta da Fede. Mi chiama il corrispondente da Palermo: 'La bomba è sotto casa di Borsellino, non si sa se è vivo o morto. Lo dico o no?'. E io: 'Non fare il suo nome, per rispetto alla famiglia'. Andiamo in onda, nessuno pronuncia il nome di Borsellino, finisce la diretta e subito mi chiama Fede: 'Stro**o, cog**one, non sarai mai un giornalista, hai perso lo scoop'". Poi il conduttore ha spiegato cosa è successo dopo: "Ho risposto male e ho capito di non aver voglia di far carriera con tali modalità".

Infine un aneddoto su George Clooney: "Più di vent'anni fa, la Dixan doveva scegliere tra me e lui. La casa madre voleva lui. Peccato che il 70% del fatturato europeo veniva realizzato in Italia e nel 1999 ero più famoso di lui. Poi Clooney si è rifatto. Ampiamente".