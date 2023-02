Madame, "morsa a Sanremo": la foto del livido, chi la ha aggredita

21 febbraio 2023 a

Sanremo 2023 non è stato semplice per Madame, innanzitutto per tutte le polemiche che l’hanno accompagnata sul palco dell’Ariston. La cantante 21enne è infatti stata criticata per settimane dopo che è finita invischiata in una vicenda spiacevole: è accusata di aver fatto un falso vaccino anti-Covid per aggirare le restrizioni. Nonostante ciò, Amadeus non ha voluto escluderla dalla gara, che Madame ha interpretato al meglio.

Probabilmente senza le polemiche che l’hanno riguardata, avrebbe ottenuto una posizione di classifica migliore, ma poco importa perché il successo del brano Il bene nel male è certificato dagli ascolti. Nelle ultime ore Madame ha fatto di nuovo parlare di sé per aver svelato un retroscena a dir poco curioso sul Festival di Sanremo. Dietro le quinte la cantante sarebbe stata morsa: sui social ha mostrato un livido nero sulla coscia e ha spiegato come se lo è procurato. “Un dietro le quinte sanremese con un morso nero da parte di una piccola Patti (la cagnolina) spaventata da esultanze e applausi”, ha dichiarato Madame.

Durante il Festival si era anche parlato di una presunta lite con Anna Oxa e di un bicchiere che sarebbe volato, ma a quanto pare non c’è nulla di vero. La smentita è arrivata anche dalla stessa Madame: “Con Anna non è successo niente, non ci siamo neanche mai viste, erano tutte voci inutili messe in giro a chissà che fine. Mi spiace rompere il sogno del gossip, mi stavo divertendo anche io. Anna solo amore per te e il tuo pezzo è una preghiera magnifica”.