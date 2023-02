Mare Fuori, esplode la passione dietro le quinte: la foto che svela tutto

21 febbraio 2023 a

Mare Fuori è il fenomeno del momento. La serie televisiva trasmessa su RaiPlay sta godendo di un successo enorme, al punto da essere sulla bocca di tutti. Gli attori sono diventate delle vere e proprie stelle e la gente li segue con grande passione anche al di fuori del set. Ad esempio i fan stanno dimostrando tutto il loro supporto a una coppia nata grazie alla serie: si tratta di Maria Esposito e Antonio Orefice.

I due interpretano Rosa Ricci e Totò: lontano dalle telecamere si sono innamorati, come testimoniano le varie foto condivise sui social che li ritraggono assieme. I due non hanno mai nascosto il loro legame, anzi ultimamente si mostrano anche in atteggiamenti teneri: un segnale del fatto che la relazione sta procedendo benissimo. La prima foto insieme risale a febbraio 2022, quando le riprese della seconda stagione erano già finite da un pezzo.

Nella serie al momento è più protagonista Rosa Ricci, che ha un ruolo centrale nella narrazione. Totò invece è un personaggio meno presente rispetto al passato, dopo che nel secondo capitolo della serie è stato trasferito nel carcere di Poggioreale. Il supporto di Antonio Orefice nei confronti di Maria Esposito è massimo in questa fase in cui è lei ad avere un ruolo più significativo all’interno della fiction.