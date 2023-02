Alessandro Gassmann, insulti su La Russa: "Un padre str***"

22 febbraio 2023 a

a

a

Lo scontro dopo l'intervista del presidente del Senato, Ignazio La Russa, a Belve prosegue e si espande sui social. Il numero uno di palazzo Madama non ha usato giri di parole e di fatto in un'intervista al Corriere ha messo in chiaro un aspetto sfuggito a molti in queste ore di critiche aspre verso il senatore La Russa: "Ho parlato titolo del tutto personale e con sincerità. Non puoi fare l’istituzionale. O, peggio, l’ipocrita". Insomma, in una sola frase La Russa spegne le polemiche affermando che è meglio essere sinceri che fare gli ipocriti. Ma le sue parole hanno fatto infuriare Alessandro Gassmann che su Twitter si è dato agli insulti: "Se avessi avuto un padre stronzo sarebbe stato un dispiacere".

Una frase che scatenerà nuove polemiche e che di fatto lascia poco spazio alle interpretazioni. Una chiara allusione alle parole dette dal presidente del Senato Ignazio La Russa, che, ospite della trasmissione 'Belve', alla domanda della giornalista Francesca Fagnani che gli chiedeva come reagirebbe se suo figlio gli rivelasse di essere gay, le ha risposto che accetterebbe la notizia con dispiacere. Insomma adesso il tono dello scontro è quello del turpiloquio a base di insulti. Davvero una caduta di stile per l'attore.