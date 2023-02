Fedez-Ferragni, Francesco Oppini: "Le fonti non si svelano", tutta la verità

23 febbraio 2023 a

Crisi di coppia oppure no? Operazione di marketing o maretta dopo il Festival di Sanremo? Questo il dubbio che appassiona il dibattito gossipparo: i protagonisti, ovviamente, Chiara Ferragni e Fedez, l'influencer e il rapper che hanno consacrato e offerto la loro vita ai riflettori, ai social, alla dimensione pubblica nella sua forma più esasperata.

I due, furbescamente, tacciono. Anzi, lasciano indizi: fedi che scompaiono e riappaiono, post cancellati in fretta e furia, commenti allusivi sul partner e chi più ne ha più ne metta. E dunque, in molti si interrogano. Come detto, l'ipotesi che possa trattarsi di una farsa dovuta alla volontà di far parlar di loro il più possibile non è affatto esclusa.

E la presunta crisi di coppia tiene banco anche a Oggi è un altro giorno, il programma del pomeriggio condotto su Rai 1 da Serena Bortone, dove gli ospiti si confrontano sui Ferragnez. Tra i presenti, ecco Francesco Oppini, il quale prova a spegnere il gossip assicurando: "È tutto a posto, è tutto a posto". Così con un sorriso malizioso a chi gli chiedeva cosa sapesse, poiché aveva rivelato poco prima di avere delle "fonti vicine alla coppia".

A quel punto, la Bortone gli ha chiesto ulteriori spiegazioni, insomma ha chiesto da chi arrivasse l'informazione. Ma Oppini, figlio di Alba Parietti e Franco Oppini, si è trincerato dietro a un "le fonti non si dicono". Eppure, a stretto giro, ha aggiunto: "Sì, beh, qualcosa è successo. Si è visto, c'erano anche dei filmati", il riferimento è alla discussione sul palco di Sanremo. Eppure, per Francesco Oppini, tra Fedez e Ferragni "è tutto a posto". Non una farsa, ma una lite passeggera e rientrata, almeno così lascia intendere. Avrà ragione lui?