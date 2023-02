Fedez fatica a parlare in diretta, paura tra i fan per la sua salute: il video

22 febbraio 2023 a

Fedez e Chiara Ferragni, ormai non si parla d’altro. Tutti vogliono sapere quanto di vero c’è sulla presunta crisi in corso e soprattutto che cosa l’ha scatenata. È chiaro che qualcosa deve essere legato al Festival di Sanremo, dato che subito dopo la finale i due si sono distaccati, almeno sui social. Lui è praticamente in silenzio, mentre lei procede con le sue attività come se nulla fosse, ma evitando accuratamente ogni contenuto con il marito.

Oltre alle tante voci che girano, c’è da considerare che la coppia fino ad ora non si è vista insieme nemmeno agli eventi della Fashion Week milanese, che ovviamente per la Ferragni rappresentano un appuntamento importante. Quello che al momento sembra stare peggio è Fedez, che è apparso piuttosto provato nel corso di una diretta su YouTube. Il rapper ha lanciato un nuovo podcast dedicato all’imprenditoria: mentre parlava ha iniziato a balbettare a più riprese, arrivando a scusarsi con gli spettatori. “Mi è partita una balbuzie incredibile”, ha dichiarato Fedez.

Potrebbe essersi trattato semplicemente di un caso, però tanti fan hanno manifestato preoccupazione nei confronti del rapper per le sue condizioni di salute. “A me fa tanta tenerezza”, “questo video fa venire voglia di dargli un abbraccio fortissimo e dirgli che andrà tutto bene”, sono solo alcuni dei commenti che rendono l’idea del pensiero delle persone che sostengono Fedez. Ormai le ipotesi sulla presunta crisi con la Ferragni sono molteplici: non resta che aspettare che la coppia si esponga, in un senso o nell’altro.