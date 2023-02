Mare Fuori, dramma-Crescentini: "Mi si è girato il bacino"

23 febbraio 2023 a

a

a

Tutti i segreti di Mare Fuori. Carolina Crescentini ospite di Bella Ma' da Pierluigi Diaco parla del suo personaggio, "Paola", che sta appassionando i telespettatori in queste tre stagioni della fiction che sta battendo ogni record su RaiPlay ma anche su Rai Due. Paola è la direttrice del carcere minorile e di fatto è soprannominata dai ragazzi "punto e virgola" per la zoppia che la accompagna dopo un gravissimo incidente.



"Stavo sul marciapiede...": Mare Fuori, il dramma dietro le quinte

E proprio per questo ruolo, la Crescentini ha avuto dei problemi fisici: "Mi porto tanto, tutte le storie ed anche dei problemi fisici perché Paola è claudicante e quella postura mi ha creato dei problemi. Ho zoppicato per tre stagioni e siccome delle scene vengono rifatte mille volte mi si è girato il bacino". Poi l'attrice ha anche parlato dell'evoluzione del suo personaggio: "Paola ha un percorso particolare. Non ha mai diretto un carcere minorile ma ha studiato molto quindi era tutta codice penale e procedure, era fredda. Poi sia io che Paola ci siamo persi negli occhi di questi ragazzi che all’inizio non erano attori professionisti ma mettevano in scena la loro vita. E poi nella terza serie è diventata di manica larga forse un po’ troppo per questo è stata cacciata".