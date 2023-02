Costanzo, l'ultima grande lezione: "Cos'è davvero la felicità”

24 febbraio 2023 a

Maurizio Costanzo è venuto a mancare all’età di 84 anni. Un lutto che ha sconvolto l’Italia intera, dato che il giornalista e conduttore rappresenta un pezzo di storia della televisione. Tra i tanti ricordi che stanno uscendo fuori in queste ore, c’è anche quello legato al Tempo delle donne, l’evento del Corriere della Sera che si è svolto lo scorso settembre e al quale Costanzo aveva inviato un video.

“Cosa mi rende felice in questo momento? Facile: essere vivo, aver ascoltato la domanda e averne capito il senso. Questo alla mia età è la felicità”, aveva dichiarato il giornalista. Parole molto significative, come quelle che aveva espresso a Che tempo che fa, quando davanti a Maria De Filippi disse che avrebbe voluto morire tenendo la mano proprio alla moglie, con cui è sposato dal 1995. A proposito di questo episodio, la conduttrice di Mediaset aveva rilasciato un’intervista al settimanale Oggi in cui manifestava le sue paure.

“Ho corazze che però non mi hanno mai davvero resa immune dagli ‘ostacoli’ - aveva spiegato la De Filippi - e dalle paure vere che la vita inevitabilmente e con ferocia sbatte in faccia a ciascuno di noi. In primis per me la paura della morte”. Nel corso degli anni Costanzo aveva più volte dichiarato che avrebbe voluto la mano della moglie a stringere la sua nell’ultimo istante. “Le confesso che non so se ne sarò capace - aveva dichiarato la conduttrice - se avrò la forza e il coraggio di tendergli la mia mano quel giorno lì. Troppo dolore. Non voglio che mi resti come ultimo ricordo l’intreccio di quelle dita”.