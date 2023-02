Fedez, la foto definitiva con la Ferragni: "Intreccio di mani..."

25 febbraio 2023 a

Pace fatta tra Chiara Ferragni e Fedez. Le voci di una rottura tra i due sono state spazzate via da una foto pubblicata proprio in queste ore da Chiara Ferragni. Due mani che si intrecciano e su una ci sono diversi tatuaggi, si tratta molto probabilmente della mano di Fedez che stringe la quella dell influencer. Un gesto per mettere a tacere le malelingue che dopo Sanremo parlavano della fine del rapporto. Già la foto scattata al Cipriani ieri sera aveva fatto sperare i fan della coppia. I due erano apparsi insieme a cena sorridenti.



Ma adesso è arrivata la conferma. La foto postata dalla Ferragni sui social per il momento ha il sapore di un messaggio chiaro per ribadire che il rapporto col marito non è affatto finito. Bisognerà però attendere la loro prima uscita pubblica per capire se quel feeling a cui avevamo abituato o follower è rimasto del tutto intatto. Di certo per un po' i detrattori della coppia non avranno più molti argomenti. Ma quella presunta visita a un terapista di coppia lascia molti interrogativi aperti sui due. La foto postata dalla Ferragni è il segno che la crisi è superata o è solo un modo per allontanare i paparazzi?