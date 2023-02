Maurizio Costanzo, "tracollo in 12 giorni": cos'è successo in ospedale

25 febbraio 2023 a

Un tracollo rapido, imprevedibile, doloroso. Maurizio Costanzo ha passato gli ultimi 12 giorni alla clinica Paideia di Roma, dov'era stato ricoverato per una operazione al colon. L'intervento per togliere dei polipi era andato bene, ma il discorso ha avuto una evoluzione negativa. Secondo quanto riferisce un retroscena di Dagospia, il sistema immunitario di Costanzo, scomparso ieri a 84 anni, "ha iniziato a perdere giri e sono sopraggiunte varie infezioni, compresa una renale. Quindi sono spuntati problemi respiratori con finale di broncopolmonite".

"Ricoverato". Costanzo, le ultime ore: cosa ha fatto prima di morire





Un decorso purtroppo classico per chi, come il grande giornalista e padre dei talk televisivi italiani (prima con Bontà loro in Rai, quindi con il leggendario Maurizio Costanzo Show su Canale 5) ha dovuto scontare, oltre ai problemi dell'età avanzata, anche una patologia cardiaca. Fino all’ultimo comunque, non ha mai smesso di lavorare: "Anche il sabato - prosegue il Dago-report del sito fondato e diretto da Roberto D'Agostino - era sempre presente in ufficio e il giorno che più detestava era la domenica. Preparava il suo salotto-show per Canale 5 e le sue trasmissioni radio, più le varie rubriche sui giornali. I suoi ultimi futuri progetti riguardavano la sceneggiatura di un film e l’organizzazione di una scuola di televisione per autori e tecnici". Instancabile, come hanno potuto apprezzare anche i lettori di Libero e Liberoquotidiano.it.

Maurizio Costanzo, le cause della morte: perché si trovava in clinica





Secondo il Corriere della Sera, Maria De Filippi (dal 1990 compagna di Maurizio, e dal 1995 sua moglie con rito civile) sarebbe comprensibilmente "sotto choc". Non solo per il lutto tremendo la scomparsa dell'uomo della sua vita, ma anche perché la morte è sopraggiunta improvvisa. "Non si aspettava che Maurizio se ne andasse in una stanza di ospedale".