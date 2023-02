Fedez, il "dettaglio dell'anello" della Ferragni: cambia tutto

25 febbraio 2023 a

È tornato il sereno tra Chiara Ferragni e Fedez? Così sembrerebbe, a giudicare dai contenuti social pubblicati da lei. Ovviamente nessuno de due ha proferito parola sulla presunta crisi scoppiata dopo il Festival di Sanremo: fa parte del gioco, si crea hype e di conseguenza si ottengono maggiori interazioni sui social quando non si parla chiaramente di qualcosa, neanche per smentire.

La foto definitiva di Ferragni e Fedez: "Intreccio di mani..." | Guarda

E così la presunta riappacificazione è stata comunicata con un gioco di dettagli, come quello della fede. Dopo la settimana sanremese tutti si sono accorti che la Ferragni non la indossava più. Adesso però l’anello in oro rosa tempestato di diamanti è tornato prepotentemente in primo piano, come a segnalare che tutto è stato risolto. L’imprenditrice digitale, che in questo periodo vede i suoi numeri su Instagram volare altissimo, ha anche pubblicato uno scatto di due mani che si sfiorano: ovviamente sono la sua e quella del marito Fedez.

Oltre alla fede, l’altro dettaglio che si nota dalle ultime foto della Ferragni è che ha ritrovato anche il sorriso. Chissà se è lo stesso per Fedez, che ultimamente è apparso in difficoltà: in due interventi pubblici ha infatti palesato un problema di balbuzie, che potrebbe essere legato al periodo di forte stress a quale si è esposto, tra le polemiche che ha scatenato a Sanremo e la presunta crisi con la Ferragni.