Fedez non c'è? Chiara Ferragni va in giro in mutande: foto hot

24 febbraio 2023 a

Lo show più atteso della Milano Fashion Week era quello di Gucci. E le aspettative non sono state deluse dalla collezione disegnata dall'ufficio stile della maison visto che il nuovo designer che ha preso il posto di Alessandro Michele, Sabato De Sarno, non ha ancora debuttato in passerella. Non è rimasto neanche deluso neanche chi sperava nello show nello show delle tante star che non hanno mancato l'appuntamento: da Asap Rocky ai Maneskin, fino ad arrivare a Dakota Johnson. E poi c'è stata Chiara Ferragni che ha partecipato alla sfilata di Gucci (senza Fedez) in culotte.

In realtà ha rivisitato in modo super originale la moda mannish, fa notare Valeria Paglionico su Fanpage, abbinando un blazer doppiopetto in grigio e leggermente oversize a una camicia celeste e all'ormai immancabile cravatta, questa volta però formato ascot. Niente pantaloni dalla linea tradizionale, ha preferito un modello coordinato con dei cut-out sulle cosce, dettaglio che ha dato vita a un sensuale effetto reggicalze. Ed è proprio questo dettaglio, la culette trasparente e logata con l'iconica doppia G portata a vista sopra i pantaloni, a fare la differenza. Per il resto ha reinterpretato in chiave iper moderna uno dei look iconici dei primi anni 2000, quello di Christina Aguilera in Dirty. Capelli lisci, orecchini a cerchio d'oro, trucco dai toni naturali, tacchi a spillo e borsetta iconica a tracolla: ancora una volta l'imprenditrice digitale ha dato prova di non avere assolutamente rivali in fatto di stile.



