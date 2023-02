Gianluca Grignani, la confessione: "Colpito in fronte, volevo prenderlo"

26 febbraio 2023 a

Gianluca Grignani si confessa a Stasera c'è Cattelan. Il cantante è tornato su un episodio di qualche tempo fa per spiegare la sua reazione allo show di Blanco sul palco di Sanremo quando ha distrutto tutte le rose che servivano per la sua esibizione. Per capire la reazione di Grignani bisogna tornare al 1995, al Festivalbar quando si allontanò dal microfono smettendo di cantare. "Io sono amico di Blanco. La prima cosa che ho pensato quando mi è successo non è stato tanto a me. Ho pensato – se adesso io faccio la cosa che va fatta, perché ho cinquant’anni, so come va fatta, a vent’anni non avrei saputo farla, si inca**no con lui il doppio – allora ho pensato di dire la frase che poi ho detto, a vent’anni non ci sarei riuscito a cinquanta sì", ha affermato il cantante.



