Sabrina Ferilli, la foto che svela il dolore: "Arrivo"

26 febbraio 2023 a

a

a

Maurizio Costanzo sta ricevendo in queste ore l'ultimo saluto di parenti, amici e personaggi del mondo dello spettacolo. Ma anche tanta gente comune, i suoi affezionati telespettatori che hanno deciso di portare un fiore nella camera ardente in Campidoglio. E in queste ore aveva destato curiosità il silenzio di Sabrina Ferilli, amica intima di Maria De Filippi. In tanti avevano interpretato il suo silenzio come un gesto semplice: il non voler far rumore in pubblico ma essere vicino nel privato a Maria. Ma adesso è stata la stessa attrice romana a dere delle risposte a queste ore di silenzio.



"Due ore prima di morire...": Costanzo, il retroscena-choc

A quanto pare la Ferilli si trovava in Giappone e adesso si sarebbe imbarcata sul primo volo per potre tornare in Italia e stare vicino a Maria De Filippi. Infatti sui social è apparsa una foto dall'aeroporto di Tokyo con un semplice messaggio: "Arrivo". E in tanti hanno collegato questo messaggio proprio a Maria De Filippi. Una frase che testimonia ancora di più quanto sia solida l'amicizia tra la conduttrice e l'attrice romana. Da Tu si que Vales ad Amici, passando anche per C'è posta per te, Ferilli e De Filippi hanno condiviso spesso alcune parentesi professionali. E il loro rapporto è andato oltre l'ambiente di lavoro.