De Filippi e i selfie, "morte cerebrale": dopo Ferilli, altro feroce attacco vip

Il caso dei selfie chiesti a Maria De Filippi alla camera ardente del marito Maurizio Costanzo ha fatto il giro d'Italia, facendo parlare (e criticare) molti protagonisti del mondo dello spettacolo per l'avvilente mancanza di rispetto e di sensibilità dimostrata dai fan, che hanno preso d'assalto una De Filippi in evidente difficoltà emotiva per il tremendo lutto che sta affrontando da venerdì.

Tra i commenti più duri, senza ombra di dubbio quello di Adriana Volpe. "Se chiedete selfie ai funerali siete già cerebralmente morti", ha scritto laconicamente sulle sue Stories su Instagram la conduttrice e showgirl, ex concorrente e opinionista del Grande Fratello Vip. La Volpe poi ha voluto regalare un pensiero dolce al grande giornalista morto a Roma a 84 anni: "Sei stato sempre un amplificatore di talenti, impeccabile nei tuoi giudizi, uomo di grande generosità. Rip".

A sollevare la polemica sui selfie era stata Selvaggia Lucarelli, che su Instagram ha pubblicato il video, sinceramente sconcertante: "Il selfie con la vedova famosa. Non perdo neppure tempo a dire qualcosa su quella gente perché ci somiglia più di quanto crediamo". E ancora: "Penso a Maria De Filippi e allo sforzo di dare a chi chiede con violenza, in quelle ore in cui hai dato fondo anche alle riserve. Per me era un vaffan***o al primo telefono che vedevo".

Incredula la risposta di Sabrina Ferilli, grandissima amica di Maria: "Minimo… Perché se a casa non ti hanno insegnato l’educazione non credo te la possa insegnare io… Ma ti farei capire che non si fa". Addirittura brutale Rita Dalla Chiesa, che ha postato la foto di un signore: "Questa è la faccia di chi ha voluto farsi un selfie con Maria… Chi lo riconosce lo eviti. Per sempre".