Che tempo che fa, Rosa Chemical vuota il sacco: "Dopo il bacio con Fedez..."

27 febbraio 2023 a

a

a

Rosa Chemical, esordiente al Festival di Sanremo, ha fatto molto parlare di sé per il bacio plateale in bocca a Fedez durante la finale di sabato 11 febbraio. Manuel Franco Rocati, questo il suo vero nome, è stato ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, su Rai 3, nella puntata di domenica 26 febbraio e ha reinterpretato il suo Made in Italy, un "brano profondo, se scavi un pochettino e lo ascolti", e poi ha risposto alle domande del conduttore: "Come ospite è una pacchia, ti diverti, ti godi il Festival" ma "viversela da concorrente è un altro paio di maniche".

Quindi ha parlato del bacio che ha sconvolto l'Italia: "Sì, io e Fedez ci siamo sentiti dopo", ha rivelato Rosa Chemical ma non ha aggiunto ulteriori dettagli perché non vuole più parlare di questo fatto. "Attraverso i suoi occhi vedo una mente ricca e affollata di tanti pensieri. E poi mi dispiace per i suoi tatuaggi, le dico la verità, perché lei ha una pelle bellissima", ha osservato Gigi Marzullo e Rosa Chemical ha risposto con ironia: "L'anno prossimo se lo vedo in prima fila a Sanremo devo baciare lui? Lui bacerà me".