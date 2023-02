Maurizio Costanzo Show, il dettaglio straziante dell'ultima puntata

27 febbraio 2023 a

Maurizio Costanzo ha lasciato un vuoto immenso nel mondo della tv, del giornalismo e della cultura di questo Paese. Il conduttore del Maurizio Costanzo Show è stato un'icona del piccolo schermo e il suo programma ha accompagnato le serate di milioni di italiani. Artisti, politici, sportivi hanno calcato quel palco dei Parioli dove è stata raccontata puntata dopo puntata la storia d'Italia degli ultimi 40 anni.

E proprio quest'anno il Maurizio Costanzo Show avrebbe compiuto 40 anni. Ma purtroppo non c'è stato il tempo per Costanzo di festeggiare questo traguardo. Ma la sua professionalità, impeccabile, lo ha portato a lavorare fino all'ultimo come ha raccontato a Repubblica il suo caro amico Giorgio Assumma: "Maurizio non stava benissimo, ma nulla faceva pensare al peggio. Soprattutto quando davanti avevi un uomo che con la testa continuava fortemente a lavorare. Per me era un fratello, ci confrontavamo su tutto e sul lavoro mi chiedeva sempre anche il parere legale. L'ultima volta che ero andato a trovarlo in clinica, una settimana prima della sua scomparsa, non aveva fatto cenno alla sceneggiatura. Solo successivamente, al telefono, mi disse che ne avremmo parlato il sabato, quando ci saremmo incontrati. Voleva anche un consiglio tecnico su un contratto televisivo legato alla Rai. So solo che quella sceneggiatura riguardava comunque un film". E ora, adesso che quel fiume di lavoro, di idee, si è interrotto per sempre, in tanti sui social ricordano un dettaglio dell'ultima puntata del Maurizio Costanzo Show andata in onda a novembre scorso. Costanzo, poco prima del celebre "sipario" disse: "Ci rivediamo a metà marzo, buon Natale, auguri e questa trasmissione vivrà il suo quarantesimo anno. Sipario!".