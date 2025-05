L'Eredità, "bocca da gallina": Linda travolta sui titoli di coda

"Ma la campionessa Linda deve per forza fare la bocca da gallina?". Per la cronaca, la campionessa in carica esce presto di scena nella puntata di mercoledì de L'Eredità, il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni. Eppure l'interrogativo riecheggia su X, dove i telespettatori commentano in tempo reale imprese e strafalcioni dei concorrenti.

Alla Ghigliottina finale alla fine ci arriva Francesco Maria, con un montepremi potenziale da 140mila euro che diventano 17.500 a suon di errori. Le cinque parole indizio sono "Pamela", "Offerta", "Togliere", "Articolo" e "Alpino" e proprio la prima, quel nome di donna (apparentemente) manda completamente fuori giri Francesco Maria e gran parte dei telespettatori da casa.

Si tratta, infatti, di una foggia di cappello, a tesa larga e di paglia, tipicamente femminile. In tanti sui social abbozzano altre ipotesi (chi ci prova con "soccorso", chi con "corpo", altri ancora buttando lì una "occasione") ma qualcuno, più esperto di moda, azzecca la risposta giusta: "Cappello". Non i neo-campione che resta per questa sera a tasche vuote.

"Ma daiiiiii, parola assurda!!", "Sta Pamela mi ha scombussolato tutto", "Anch'io scopro oggi che esiste il cappello Pamela", scrivono gli utenti su X. "Vabbè... mi rimane la soddisfazione di avere pensato subito al cappello, ma di avere scartato l'idea!", "Oggi sono stata la prima a rispondere perché sapevo che Pamela è anche un cappello. Miracolo!", "Poiché è il cappello di paglia a falde larghezza che porto sempre, mi è venuto automatico".

Pamela o non Pamela, qualcuno si era comunque avvicinato alla risposta giusta: "Mettere un cappello (o un contenitore simile) per raccogliere offerte dopo uno spettacolo di strada significa 'fare cappello'", "Capello dell'Alpino, capello per offerta".