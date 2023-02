Maurizio Costanzo, chi ha strappato una risata alla De Filippi al funerale

28 febbraio 2023 a

Non è sfuggito a nessuno quel sorriso apparso improvvisamente sul viso, sconvolto dal dolore, di Maria De Filippi durante il funerale di Maurizio Costanzo. Le telecamere posizionate all'interno della Chiesa degli Artisti durante la messa hanno immortalato la scena. "Ogni tanto so che gli veniva spacciato un po’ di cioccolato fondente di nascosto…", svela don Walter Insero nell'omelia ricordando la passione per i dolci del marito. Nelle immagini si vede Maria De Filippi sorridere per poi voltarsi verso Piersilvio Berlusconi, che la accarezza.

Chissà, forse le sarà venuto in mente il suo amato Maurizio che escogitava trucchetti, come quello di nascondere biscotti e caramelle nei posti più impensabili come il portaocchiali. “Gli ho appena beccato cinque caramelle Rossana e tre Nutella Biscuits nascosti nel portaocchiali", aveva raccontava Maria nel 2021 in un’intervista con Oggi. "Solo che lui nega. Sostiene che non fossero nascosti”. Durante un’intervista divertentissima del 2018 andata in onda a Che tempo che fa si parlava di questo debole del giornalista. "Lui è in un regime di dieta fissato da una nutrizionista. Il patto è che lui ha diritto a un 'pochino' di gelato, aveva spiegato la De Filippi. "Adesso vi faccio vedere quanto è il 'pochino' di gelato che lui mangia, aveva continuato Maria prima d'incamminarsi verso il frigo di casa, seguita dalle telecamere, mostrando poi quattro confezioni piene di gelato. "Di quelle scatole, solo una mi riguarda. Le altre sono di Maria" si era difeso Costanzo per poi lamentarsi: "Non è nemmeno vero gelato, è una pantomima: perché non ha neanche lo zucchero". Il gusto preferito? "Nel mio caso è semplice: è il cioccolato".