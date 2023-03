Ultimo, il fuorionda: "Non sta mica a posto"

Roberto Tortora 02 marzo 2023 a

Non è un periodo semplice per Ultimo, almeno non mediaticamente. Con la stampa, del resto, Niccolò Moriconi (vero nome dell’artista) non ha mai avuto un rapporto semplice. Dopo le polemiche al Festival di Sanremo nel 2019 e quelle dell’ultima edizione, con l’esultanza dell’intera sala stampa alla notizia dell’uscita dal podio del cantante, questa volta lo scivolone capita nello studio di RTL 102.5. Uno scivolone, in realtà, non suo, ma che gli riguarda pesantemente.

I fatti. Ultimo fa il consueto giro delle radio per promuovere il suo nuovo album, intitolato Alba, che richiama al singolo con cui si è esibito a Sanremo. Arriva il momento di essere intervistato dagli speaker Nicoletta Deponti e Niccolò Giustini al programma Password su RTL 102.5. L’intervista fila via liscia, Ultimo si mostra così com’è e confessa anche la sua timidezza una volta giù dal palco, che si manifesta anche durante i confronti dal vivo con i giornalisti: "A volte passo per quello che non sono – racconta Niccolò - sono molto timido e passo per essere schivo, riesco a esprimermi solo nelle canzoni. In un brano del disco dico ‘resta con me mentre cammino da solo’, amo chi sta al mio fianco ma mi piace anche star solo".

Ultimo ha parlato di tutto, dai retroscena del suo ultimo lavoro musicale fino all’esperienza sanremese. Una volta finita l’intervista, però, un fuorionda tra i due conduttori del programma si è rivelato decisamente infelice. Discutendo della chiacchierata appena fatta, i due speaker notano come il cantante eviti il contatto visivo con chi gli sta parlando e, pur apprezzando i suoi interventi, la Deponti si lascia andare troppo, esclamando "Non sta mica a posto". Un commento sprezzante e inopportuno, alla luce dell’ammissione di Ultimo stesso sulla sua timidezza. I fan hanno reagito subito in maniera violenta, pubblicando il video sui social che è diventato virale in un attimo. Tra i tanti commenti al video, uno recita: “La signora in questione durante tutta l’intervista ha “elogiato” Niccolò dicendogli cose del tipo “sei troppo bravo” “ma come fai” eccetera., per poi dare quest’affermazione “non è mica apposto”. Sinceramente rimango senza parole di fronte a certe cose, che maleducazione”. Un altro commenta: “Quanto mi dispiace per Niccolò (Mmoriconi) che gli dà anche tanta fiducia a queste persone. Guarda che schifo davvero”.

Gli altri commenti ricalcano, più o meno, lo stesso stile e lamentano l’incoerenza della donna, che ha elogiato il cantante, per poi pugnalarlo alle spalle. Per ora, almeno pubblicamente, non ci sono state scuse dalla Deponti o da RTL 102.5. La speranza è che, almeno in privato, ci sia stato un chiarimento, perché se la frittata mediatica è fatta, almeno dietro le quinte si sia riparato ad uno strappo evitabile e decisamente poco carino nei confronti di Ultimo.