Costanzo, Mara Venier: "Cosa diceva su di me, mi si spezza il cuore"

Mara Venier, in una lunga intervista a Gente, rivela un dettaglio molto commovente su Maurizio Costanzo, il grande giornalista che si è spento in una clinica romana, venerdì 24 febbraio. Con il collega conduttore e giornalista, la presentatrice di Domenica In aveva un rapporto stretto e speciale. La Venier ricorda di averlo conosciuto per la prima volta insieme al suo ex Jerry Cala e ai Gatti di vicolo miracoli tanti anni fa.

E aggiunge un dettaglio, ovvero quando è stata l’ultima volta che ha sentito l’amico prima della morte: "Tre settimane fa, aveva la voce di sempre", rivela. Inoltre, Mara Venier racconta che dopo la morte di Costanzo, parlando di lui, sono state in tante le persone che le si sono avvicinate dicendole: "Non sai quanto bene ti voleva bene". "Mi si spezza il cuore, anche io gli volevo bene. Nel nostro mestiere capita di incontrare tanta gente, ma solo con alcuni si stabilisce un rapporto di stima, umanità e affetto."

Quindi Mara Venier parla di Domenica In che ha condotto fino per 14 edizioni battendo persino il record di Pippo Baudo: "Questo programma è il mio punto debole, non so rinunciarci. Mi rende orgogliosa quello che faccio. Ogni settimana è bellissimo, entusiasmante ma anche faticoso. Capita che io dica basta, finita la stagione lascio, ma gli ascolti di Domenica In mi dimostrano l’amore del pubblico. E io non voglio deluderlo, è la mia fonte di energia".