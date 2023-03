The Voice Senior, Fiorella Mannoia e il lutto prima della finalissima

03 marzo 2023 a

Sarà sul palco di The Voice Senior come ospite della finalissima, e per Fiorella Mannoia sarà un po' un colpo al cuore. La grande cantante romana è infatti stata legata a una delle grandi protagoniste del talenta musicale di Rai 1 condotto da Antonella Clerici e riservato a cantanti over 60, Claudia Arvati.

L'ex concorrente dell'edizione 2022, la seconda del programma, è scomparsa a fine dicembre dopo aver combattuto contro un brutto male. E sui social l'interprete di Caffè nero bollente e Sorvolando Eilat aveva scritto subito dopo la prematura scomparsa dell'amica: "Eravamo giovani, compagne di musica e di giochi. La voglio ricordare così, con quel sorriso e quell’allegria contagiosa. Buon viaggio Claudia". Questa sera, almeno idealmente, dedicherà la sua esibizione e la sua presenza proprio alla Arvati.

Ma la Mannoia, immortalata in un foto dietro le quinte di The Voice Senior per "lanciare" la puntata conclusiva, avrà un pensiero anche per i finalisti, commentando lo scatto con un messaggio mai così vero: "La musica non ha età. Ci vediamo questa sera in diretta su Rai 1, con la magnifica padrona di casa Antonella".

Grande favorito per la vittoria finale è considerato Stefano Borgia, nella squadra dei Ricchi e Poveri. Polemiche invece per le scelte di Loredana Bertè, che dopo le blind audition ha scelto, nel suo terzetto, due veterani e cantanti di professione come Aida Cooper e Ronnie Jones, vocalist al lavoro con i più grandi cantanti italiani tra anni Settanta e Ottanta.