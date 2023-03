Massimo Giletti, conferme clamorose: "Esiste". La sua nuova fiamma

04 marzo 2023 a

a

a

Al centro del gossip c'è Massimo Giletti, il conduttore di Non è l'Arena su La7. Un gossip che in una certa misura alimenta lui stesso: le voci infatti riferiscono di un suo flirt con Sofia Goggia, la super-campionessa dello sci azzurro.

E a Belve, il programma di Francesca Fagnani in onda su Rai 2 dove è stato intervistato nell'ultima puntata, ecco che Giletti, di fatto, dà una certa linfa al gossip. Infatti, dopo essere entrato in studio, Giletti ha ricordato come la sciatrice bergamasca una sera avesse fatto la sua imitazione "in un modo pazzesco".

"Sono sotto choc". Caos-Belve, la reazione della Fagnani: cosa è successo

Dunque, col suo solito stile molto diretto, la Fagnani ha chiesto a Giletti lumi circa l'esistenza di una donna nella sua vita: "Esiste o è come Mark Caltagirone?", ha chiesto con ironia (il riferimento è al personaggio inesistente con cui Pamela Prati avrebbe dovuto sposarsi). E Giletti, tranchant, ha risposto: "Esiste". Dunque la Fagnani ha chiesto al conduttore se amasse la montagna, evidente il riferimento a Sofia Goggia. E lui: "Amo le montagne".

E ancora, mister Non è l'Arena ha aggiunto: "Del resto vengo da un Paese di montagna, ci sono cresciuto". Quando gli è stato chiesto di fare nomi, Giletti non si è sbilanciato: "Mi lasci vivere nel mio giardino privato". Eppure, quanto detto, sembrava portare dritto dritto a Sofia Goggia. Lo scorso maggio, Giletti e la sciatrice - che hanno 30 anni di differenza - erano stati paparazzati a Roma in atteggiamenti piuttosto affettuosi e intimi.