Lino Banfi travolto dai debiti: "Ero in mano agli usurai. E mia moglie..."

Lino Banfi non usa giri di parole e nel ricordare la moglie recentemente scomparsa parla di un episodio drammatico che ha segnato la loro storia d'amore. Banfi, a quanto pare, per un periodo ha avuto problemi e debiti con un gruppo di usurai. E a dargli una mano per uscire dall'angolo è stata proprio la moglie, Lucia Zagaria. E così l'attore pugliese ai microfoni di "Non stop News" su Rtl 102.5 racconta tutto: "Capii che il mestiere era duro, fare l'attore con il cabaret era praticamente impossibile. Mandavo, lo ricordo bene, ogni mese i soldi a mia moglie e a nostra figlia - dice - I soldi non bastavano mai. Avevo molti debiti con i cravattari, venivano a prendersi qualsiasi cosa per saldare le rate. Dovevo rimanere a Roma a tutti i costi e allora mi resi conto che non potevo fare questo lavoro. Andai sulla Tiburtina per dare fuoco al baule con tutti gli abiti di scena, i manifesti, le fotografie e l'armamentario dell'avanspettacolo".

Poi prosegue: "Andai a parlare con un senatore della Democrazia Cristiana, amico di mio padre, che mi avrebbe aiutato - prosegue Banfi - Mi promise un posto come usciere in una banca. Tornai a casa e raccontati tutto a mia moglie, non dormimmo di notte. Lei mi guardò e mi disse: "Perché devo avere accanto un marito triste? Mia moglie non ha mai pensato al posto fisso: voleva un marito felice. Presi coraggio e ricominciai a fare cabaret. Devo tutto a lei". Insomma dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna. E se lo spettacolo italiano conosce e ha conosciuto un professionista della risata come Lino Banfi lo dobbiamo proprio a questa moglie che nel peggiore dei momenti ha saputo offrire il suo sostegno al marito.