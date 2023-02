Lino Banfi, la straziante frase della moglie: "Non possiamo morire insieme?"

22 febbraio 2023 a

La morte di Lucia Zagaria, la moglie di Lino Banfi, ha lasciato un grande vuoto nel cuore dell'attore. Quel matrimonio durato più di 60 anni ha sancito un'unione indistruttibile tra i due che solo la malattia e la morte sono riuscite a spezzare. E di fatto l'annuncio della scomparsa dato dalla figlia Rosanna sui social ha lasciato intendere quanto fosse forte il legame della famiglia Banfi.



"Il Papa mi ha detto che non può". Lino Banfi e lo strazio per la moglie malata di Alzheimer



Nella foto pubblicata su Instagram appare la madre di Rosanna in una foto in bianco e nero da giovane con un messaggio della figlia: "Mami, ora sei tornata così". Parole queste che hanno commosso tutti i fan dell'attore pugliese che di fatto in questo momento stra attraversando il deserto del dolore. Ma c'è una frase che più di ogni altra resta nella testa di Lino Banfi. Una frase-manifesto dell'amore che la moglie provava per lui. Lucia Zagaria l'ha pronunciata nel corso dei mesi duri della pandemia. Rivolgendosi al suo adorato marito disse: "Lino, ma non possiamo trovare il sistema di morire insieme noi due? Perché se muori prima tu io non ce la faccio". E l'attore aveva risposto così: "Quando in una coppia c’è qualcuno che se ne va prima dell’altro è come se prendi una fotografia di coppia e la stracci a metà. Puoi prendere tutte le colle del mondo ma non sarà mai come prima".