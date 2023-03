Bruce Willis malato, la disperata denuncia della moglie: "Dovete smetterla!"

06 marzo 2023 a

Bruce Willis è praticamente scomparso dalla scena pubblica per un motivo ben preciso: soffre di demenza fronto-temporale e di conseguenza la famiglia ha chiesto di rispettare la sua privacy. Nonostante ciò i paparazzi cercano in ogni modo di “rubare” scatti riguardanti il celebre attore americano: recentemente è stato fotografato mentre si trovava in giro a Santa Monica. Allora la moglie ha deciso di rivolgere un appello pubblico per il bene di suo marito.

“Chiedo a fotografi e operatori video che cercano di ottenere immagini esclusive di smettere di dargli la caccia”, ha dichiarato Emma Heming Willis in un intervento su Instagram. “Non gridate - ha aggiunto - non chiedetegli come sta. Permettete alla nostra famiglia o a chi è con lui di arrivare dal punto A al punto B in condizioni di sicurezza”. Un mese fa la famiglia ha fatto sapere che Willis soffre di una forma di demenza fronto-temporale che non può essere curata.

Foto e video di Bruce che passeggia con due amici erano state ottenute in esclusiva dal quotidiano britannico Daily Mail. La nuova "crudele diagnosi" annunciata dalla famiglia comporta per Willis un rallentamento nei movimenti, rigidità alle articolazioni, problemi di equilibrio e cambiamenti nel comportamento e nella parola. "È doloroso ma finalmente adesso sappiamo", avevano detto il 16 febbraio la Heming, l'ex moglie Demi Moore e le cinque figlie in un messaggio postato sul sito della Association for Frontotemporal Degeneration.