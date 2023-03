Fedez, “effetti collaterali molto forti”: come spiega la balbuzie

06 marzo 2023 a

Fedez ha deciso di interrompere il silenzio social e di porre un freno a tutte le voci incontrollate che lo hanno riguardato nell’ultimo mese. Partendo dal presupposto che non è in corso alcuna crisi con Chiara Ferragni, il rapper ci ha tenuto a chiarire soprattutto la situazione riguardante la forte balbuzie che lo ha caratterizzato in alcune uscite pubbliche recenti e che ha spaventato i suoi fan.

“Da gennaio mi è stato prescritto un antidepressivo molto forte che mi ha cambiato molto - ha dichiarato Fedez - mi ha agitato tanto e mi ha dato degli effetti collaterali dal punto di vista fisico fino al punto di provocarmi dei tic nervosi alla bocca e di impedirmi di parlare in modo libero. Avendomi dato degli effetti collaterali molto forti, l’ho dovuto sospendere in modo repentino e questo mi ha creato un effetto rebound: oltre a darmi un annebbiamento importante a livello cognitivo, mi ha dato dei forti spasmi muscolari alle gambe, che mi hanno impedito per diversi giorni di camminare, delle sensazioni di vertigini molto forte, nausea che mi hanno impedito di svolgere il mio lavoro”.

Il rapper ha poi rassicurato i suoi fan sul fatto che la situazione è in miglioramento: “Ad oggi non sono al 100%, ho ancora sudorazioni e scalmane ma va meglio. Per quanto questo periodo sia stato particolarmente infelice, mi ha fatto capire quanto io voglia focalizzarmi sulla mia salute mentale, su mia moglie, sulla quale ne sono state dette di ogni e mi dispiace quello che ha dovuto subire”.