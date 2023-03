Attilio Romita, il tremendo sfogo: "Cosa mi hanno fatto al Gf"

Roberto Tortora 08 marzo 2023 a

a

a

Di ultim’ore lui se ne intende, visto che ne ha lanciate molte alla conduzione del TG1. Ora la notizia è lui. Stiamo parlando di Attilio Romita, giornalista ed ex-concorrente del Grande Fratello Vip. In un’intervista rilasciata a Nuovo TV, infatti, Romita ha parlato del suo rapporto con la figlia Alessia, la compagna Mimma e dell’esperienza al reality di Canale 5, di cui attacca pesantemente gli autori. Spalleggiando proprio la figlia, il giornalista barese dice: “Mia figlia non voleva vedermi al GF Vip. Aveva ragione lei, mi hanno fatto a pezzi. Alessia ha ancora i nervi tesi, perché ha visto che sono stato trattato malissimo dal programma. Sono arrivato nella Casa da sprovveduto – spiega Attilio - senza il supporto degli ammiratori e senza conoscere gli autori, a differenza dei miei compagni di viaggio. Mi hanno dato un po’ di visibilità solamente quando dovevano bastonarmi o mettermi in difficoltà. Mia figlia mi aveva avvisato: “Ti faranno a pezzi, perché sei un giornalista con una carriera di discreto successo”. E così è stato”.

Quando le deve dare le notizie, insomma, Romita non ha peli sulla lingua. Così come non ne aveva avuti nemmeno giudicando il comportamento di un altro concorrente, uno dei protagonisti di quest’ultima edizione del GFVip, cioè Edoardo Donnamaria. Il giornalista sostiene che l’opinionista di Forum abbia bestemmiato più volte durante la sua esperienza nella casa di Cinecittà, ma non è mai stato fatto fuori, perché utile alle dinamiche del programma, per via della sua lovestory con Antonella Fiordelisi. Sempre secondo Romita, Donnamaria si sarebbe montato la testa ed è convinto di vincere il reality, ragion per cui ostenta un comportamento arrogante ed ha più volte attaccato proprio Romita, definendolo sessista e classista.

Per sua fortuna, Attilio Romita è riuscito almeno a ricucire il rapporto con la compagna Mimma, con la quale è legato da circa otto anni. La presenza al GFVip aveva scosso lei e messo in crisi la coppia, anche in virtù dell’amicizia dentro la casa tra il giornalista e Sarah Altobello: “All’inizio non voleva essere toccata, invece una notte mi ha accarezzato ed è finita come doveva finire. Dalla mattina seguente il nostro rapporto è tornato alla normalità – conclude Romita - e spero di convincerla a sposarmi entro la fine dell’anno”.