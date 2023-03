Alessandra Demichelis, bufera su Pechino Express: "C'erano i poveri..."

Roberto Tortora 08 marzo 2023 a

Sky Uno è pronta ad accendere i riflettori sulla nuova edizione di Pechino Express, in programma giovedì 9 marzo alle 21.15 in prima serata e che prende il posto di Masterchef 12, appena concluso. In conduzione ci sarà sempre Costantino Della Gherardesca, affiancato da Enzo Miccio. Tra le protagoniste c’è Alessandra Demichelis, avvocato di Torino e famosa sui social grazie al profilo “Dc Legal Show”, dove racconta la sua smodata passione per il lusso. Parteciperà al reality insieme a Lara Picardi, con cui compone la coppia degli “Avvocati”. Nemmeno il tempo di cominciare, però, e già i primi screzi durante le riprese filtrano dall’ambiente, in particolare quelli tra Giorgia Soleri e Federica Fabrizio. A far parlare di sé, però, è anche la Demichelis, per un video sconveniente, pubblicato qualche tempo fa su TikTok, in cui si può sentire l’avvocatessa parlare con un amico, che dice: “C’erano solo poveri e la cosa mi ha esaltato!”. Al che, Alessandra risponde: “Ti ha esaltato la presenza dei poveri? Che schifo!”. Subito dopo, tenta di giustificarsi dicendo: “No aspetta, nello stesso orario mi hanno rigato la Porsche”. Ed ecco che la frase di pessimo gusto: “No ragazzi, fa veramente schifo questa cosa, i poveri dovrebbero bruciare all’inferno”.

Apriti cielo, subito sui social gli utenti si sono scatenati, attaccando ferocemente la 34enne e riempiendo di commenti negativi il post della pagina ufficiale di “Pechino Express” raffigurante la coppia degli ‘Avvocati’. E, nell’imminenza dell’inizio del programma, non è da escludere che la Demichelis venga beccata a pronunciare altre frasi sconvenienti, visto il suo temperamento classista. Il percorso sarà lungo e si snoderà attraverso la via delle Indie. Si partirà dal Mumbai, per poi andare nella realtà del secondo Paese più popoloso al mondo. Dopodiché, ci si dirigerà verso il Borneo Malese e la Cambogia. Il viaggio si concluderà infine nel sito archeologico di Angkor. Questi, infine, gli altri concorrenti: Giorgia Soleri e Federippi, “Le Attiviste”; Joe Bastianich e Andrea Belfiore, “Gli Italo Americani”; Andrea Vergassola e la figlia Caterina, “Gli Ipocondriaci”; Martina Colombari e il figlio Achille Costacurta, “Mamma e Figlio”; Federica Pellegrini e Matteo Giunta, “I Novelli Sposi”; Carolina Stramare e Barbara Prezia, “Le Mediterranee”; Salvatore Schillaci e la moglie Barbara Lombardo, “I Siculi”. In questo viaggio, l’avvocato Demichelis ne incontrerà a bizzeffe di poveri e può darsi che, una volta tornata a casa, avrà cambiato idea su come funziona la vita reale.