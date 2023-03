Pier Silvio Berlusconi, "grazie per l'impegno": Mediaset, il gesto del boss

08 marzo 2023 a

Pier Silvio Berlusconi è molto attento ai suoi dipendenti. Ma è anche molto attento sul fronte della tutela dei diritti delle donne e così a Mediaset questo 8 marzo non è passato inosservato. Il numero uno del Biscione ha infatti deciso di regalare un mazzo di mimose a tutte le dipendenti dell'azienda con un biglietto chiaro firmato dallo stesso Pier Silvio Berlusconi: "Buona festa della donna e grazie sempre per il tuo impegno", si legge sul bigliettino a corredo della mimosa.

Tra le prime a postare la foto del dono la conduttrice Barbara d'Urso. Qualcuno aveva pensato a un regalo solo per la d'Urso: "Omaggio "esclusivo" di Pier Silvio a D'Urso? No, oggi tutte le lavoratrici Mediaset (dalla signora del gabbiotto alla dirigente per intenderci) hanno trovato mimosa e biglietto: "Buona Festa della Donna e sempre grazie per il tuo impegno. Pier Silvio". Distribuite alla reception", si legge su Twitter. Ma in realtà il dono non è "esclusivo", Pier Silvio ha voluto donare un fiore a tutte quelle donne che ogni giorno lavorano a Mediaset e che di fatto sono una parte fondamentale dell'azienda della famiglia Berlusconi.