Fedez, la prima foto dopo la crisi: cosa svela lo scatto

Dopo lo scatto delle mani intrecciate, è arrivata la foto di coppia che scaccia definitivamente qualsiasi voce di crisi. Nell’ultimo mese si è parlato tantissimo di Chiara Ferragni e Fedez, soprattutto per quanto accaduto - o non accaduto - dopo Sanremo, con la coppia più seguita d’Italia che avrebbe vissuto un momento di difficoltà per motivi non meglio precisati ma forse riconducibili a quanto accaduto dietro le quinte del Festival.

A fugare ogni dubbio, dopo un mese di chiacchiere, ci ha pensato proprio Fedez, che ha pubblicato una foto in cui lui e la moglie si stringono in un abbraccio, con i volti vicini e sorridenti. Nelle scorse ore il rapper ha svelato l’arcano mistero, spiegando che la sua scomparsa dai social delle scorse settimane dipendeva da un momento di difficoltà personale, durante il quale non è mancato il sostegno della Ferragni. Che ci fosse del malessere lo si era intuito dalla forte balbuzie che aveva caratterizzato Fedez negli ultimi interventi pubblici.

È stato proprio il rapper a spiegare cosa stava succedendo: ”L'antidepressivo dopo il tumore mi ha causato effetti collaterali”. Ha raccontato che la sua salute mentale è stata messa a dura prova dagli psicofarmaci che ha iniziato a prendere dopo la diagnosi della malattia e che l'interruzione improvvisa delle medicine l'ha portato a perdere molti chili, ad avere vertigini, scalmane, balbuzie e tic alla bocca.