Fedez, il ritorno: "Ragazzaccia", cosa mostra a tutti sui social

Fedez è al centro delle cronache in questi giorni per quel suo silenzio lunghissimo interrotto soltanto da una breve dichiarazione sui social in cui ha confessato di aver avuto problemi fisici a causa di alcuni psicofarmaci di cui ha interrotto l'assunzione. Fin qui i fatti. Poi ancora silenzio e qualche scatto rubato da qualche settimanale mentre si trovava in vacanza in agriturismo con la moglie e i figli. Ma adesso il rapper è tornato sui social con un video tenereissimo in cui gioca con la sua piccolina, Vittoria. La bimba gioca con il papà e di fatto in questo piccolo video ritorna una sorta di routine social dei Ferragnez che spesso hanno condiviso con i follower momenti di divertimento con i figli tra le mura domestiche.





E questo piccolo gesto di Fedez fa ben sperare i fan che attendono il rapper nuovamente in piena salute. La clip sulla piccolina è accompagnata dalla scritta "chica mala", "ragazzaccia", un modo simpatico per etichettare le marachelle della bimba. Insomma Fedez piano piano prova a ritrovare la serenità a casa. E lui stesso nella sua ultima apparizione ha voluto sottolineare il grande sostegno che ha ricevuto dalla moglie Chiara Ferragni in questi momenti così difficili.