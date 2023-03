Facchinetti, ore d'ansia per la figlia: "Febbre a 40 da giorni"

09 marzo 2023 a

Preoccupazione in casa Facchinetti. Wilma, moglie di dj Francesco, si è sfogata sui social dove ha dichiarato di essere preoccupata per la figlia. La piccola Lavinia ha infatti la febbre alta da giorni. "Febbre a 40 dal 18 febbraio con remissione di 4 giorni settimana scorsa" ha scritto l’influencer. Lavinia ha infatti di nuovo la febbre alta dopo 4 giorni di pausa. La bambina è stata sottoposta a diversi esami che hanno tutti escluso il Covid e altri virus.

Intanto Wilma in mattinata ha pubblicato una foto in una clinica privata. Con lei Lavinia che appare poco entusiasta. Dalla clinica la scoperta: la radiografia del torace a cui si è sottoposta la piccola ha indicato una leggera bronchite. "La radiografia del torace ha indicato una leggera bronchite - aggiorna Wilma -. L’urina invece è ok".

Quella di Wilma e Francesco è una famiglia allargata. Oltre ai loro due figli, Leone e Lavinia, appunto, la modella brasiliana ha una bambina, Charlotte, nata da una precedente relazione. Anche Francesco ha una figlia avuta da Alessia Marcuzzi, Mia. I due sono legatissimi. Lo dimostrano le foto in cui gli ex vengono immortalati a trascorrere le vacanze o le feste insieme.