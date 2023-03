Ilary Blasi, schiaffone a Totti: chi spunta alla cena segreta

10 marzo 2023 a

Ilary Blasi ha prenotato un tavolo per 14 persone in un nuovo locale molto alla moda della Capitale sotto falso nome e poi si è presentata con il fidanzato Bastian Muller, le sue sorelle Melory e Silvia, il cognato Ivan, gli amici di sempre fra i quali Stefano, Daniele e Francesca. E soprattutto con Angelo Marrozzini, il cugino di Francesco Totti, che da quando la coppia si è separata ha deciso di schierarsi dalla parte di Ilary. Tanto che lui e la moglie non mancano mai in tutte le occasioni di famiglia.

Come mostrano una serie di stories pubblicate su Instagram, Ilary e Bastian sono seduti uno accanto all'altra. Lei indossa un dolcevita nero che contrasta con i suoi capelli biondo platino e lui un dolcevita bianco. I due cantano e ridono e sembrano molto innamorati. Peraltro è la prima volta che la Blasi si fa filmare con la sua nuova fiamma. Finora infatti la conduttrice dell'Isola dei famosi aveva solo mostrato qualche dettaglio di Bastian ma nulla di più.