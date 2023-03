Maurizio Costanzo, la drammatica gaffe di Gualtieri: "Ma perché non..."

11 marzo 2023 a

a

a

Roberto Gualtieri si è reso protagonista di una gaffe che non è passata inosservata. Mentre si parlava di Maurizio Costanzo, al sindaco di Roma è stata posta la domanda riguardo a se fosse o meno il caso di dedicare il Teatro Parioli al celebre giornalista e conduttore televisivo, venuto a mancare all’età di 84 anni. “Certo, ci si deve ragionare, ma d’altronde il Parioli è il suo teatro”, ha risposto Gualtieri.

"Ero la fidanzatina di Maurizio Costanzo": 63 anni dopo, la vip esce allo scoperto | Guarda

Tutto giusto, ma si è dimenticato un particolare tutt’altro che secondario: la sala di via Borsi è già intitolata a Peppino De Filippo. Per questo motivo la direzione artistica del teatro è intervenuta con fermezza, ma senza fare polemica: “Renderemo omaggio a Maurizio Costanzo con iniziative nei tempi e modi dovuti. Il teatro Parioli sta a Maurizio Costanzo come lo stadio San Paolo sta a Diego Armando Maradona”.

"Non ce la faccio, continua tu": Maurizio Costanzo, il toccante racconto dell'amico di una vita

D’altronde nessuno può mettere in dubbio il fatto che il teatro Parioli sia la seconda casa del celebre conduttore televisivo. È stato lui a rilanciarlo: distrutto nel 1977 a causa di un attentato, venne rimesso in piedi nel 1983 e poi scelto da Costanzo come sede permanente del Maurizio Costanzo Show. Di conseguenza quel piccolo palco di quartiere è diventato famoso in tutto il pubblico televisivo italiano.