"Schlein non c'è?": Atreju, la clamorosa risposta di Gualtieri

Roberto Gualtieri, sindaco di Roma e dirigente del Pd, ha inaugurato Atreju 2025, la festa nazionale di Fratelli d’Italia, con un intervento che ha fatto discutere. Davanti a migliaia di persone ha rivendicato con naturalezza il suo ruolo istituzionale: "Io sono il sindaco di tutte le romane e tutti i romani. Se c’è una festa di partito, è giusto che il sindaco dia il suo benvenuto e i suoi auguri". Ha poi paragonato Atreju alle storiche Feste dell’Unità: "Sono grandi feste popolari, non solo momenti di parte". Gualtieri ha insistito sul valore delle feste di partito come luoghi di identità e confronto: "La democrazia ha bisogno di partiti radicati e orgogliosi della propria storia, che abbiano spazi per esprimersi e poi confrontarsi".

Ha lodato le parole di Arianna Meloni sull’importanza del primato della politica sulla tecnica e sul dialogo tra schieramenti, sottolineando che "il dibattito politico più è vivo e più è bello: sarebbe assurdo se la pensassimo tutti allo stesso modo". Sul mancato confronto tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein, il sindaco ha difeso la segretaria Pd: "Non mi sembra sia particolarmente responsabilità di Elly Schlein. Lei aveva proposto il faccia a faccia e non è stato accolto".

Tuttavia, ha aggiunto che "sarebbe stata una bella occasione per la democrazia" e che il confronto può comunque avvenire "a livelli diversi", come dimostra la sua stessa presenza ad Atreju mentre la leader del suo partito ha scelto di non partecipare.Un gesto di apertura istituzionale che, nella sostanza, ha evidenziato ancora di più l’assenza della segretaria dem dalla kermesse della destra.