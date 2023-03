Belve, ufficiale giudiziario da Heather Parisi? Cosa c'è dietro

13 marzo 2023 a

Sta facendo parecchio discutere la notizia secondo cui Heather Parisi sarebbe stata raggiunta da un ufficiale giudiziario in uno studio televisivo e costretta, come riporta l'Adnkronos, a sborsare una "somma ingente" come risarcimento di una condanna per diffamazione. A rivelarlo su Twitter è stato il manager televisivo Lucio Presta. "Hai avuto moltissimo tempo cara Heather Parisi - ha scritto - di saldare quanto disposto dal tribunale che ti ha condannato per diffamazione al pagamento di una somma ingente, ma tu e la tua luce pensavate di farla franca ancora, allora mi è toccato fare ciò che mai avrei voluto".

Ma cos'è successo di preciso tra i due? La diatriba tra i due risalirebbe al 2017, quando la prima avrebbe fatto causa ad Arcobaleno Tre, la società di proprietà del manager delle star. Il motivo? Gli strascichi dei malumori sorti nel corso di Nemicamatissima, lo show con Lorella Cuccarini con cui Presta aveva riportato la Parisi in tv. Da lì sarebbe partito un conflitto con la ballerina, che poi sarebbe sfociato nella mancata distribuzione in tv del film da lei diretto, "Blind Maze". Pellicola che sarebbe dovuta andare in onda sulla Rai.

Negli anni i due non si sono mai riappacificati. Anzi, dopo la pubblicazione da parte della showgirl di alcuni post sui social sulla famiglia Presta, sarebbe scattata la causa per diffamazione. La causa, che sarebbe stata persa da Heather Parisi, sarebbe finita col giudice che ha stabilito per la ballerina un risarcimento e delle spese legali. Per ora la diretta interessata non ha rilasciato alcuna dichiarazione a riguardo.