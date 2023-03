Barbara D'Urso, incidente domestico e sfottò: "Come per i bambini..."

13 marzo 2023 a

Dopo aver chiuso la settimana lavorativa al timone di Pomeriggio Cinque, Barbara d’Urso ha vissuto un weekend intenso tra lo spettacolo teatrale di cui è protagonista e un piccolo imprevisto. Nella giornata di domenica 12 marzo la conduttrice televisiva è infatti stata vittima di un indicente domestico che le ha procurato difficoltà per qualche ora. Episodio che è stato raccontato dalla diretta interessata su Instagram.

Come capita a tutti, la d’Urso ha inavvertitamente urtato un mobile con il piede e si è fatta male. In soccorso è arrivata la sua amica d’infanzia, Angelica, che non le ha risparmiato una ramanzina tra il serio e il faceto: “Ma come hai fatto a urtare qui! Stavi camminando dritta”. “Ma sei venuta qui per sgridarmi? Mi fa male adesso - ha replicato la d’Urso, dolorante alla caviglia destra - mi succede sempre. Che colpa ho se sono maldestra?”. “Bisogna fare la casa come i bambini - l’ha canzonata l’amica - non devi avere niente in mezzo altrimenti ti fai male”.

La d’Urso ha poi rassicurato tutti i suoi fan sull’incidente, che non ha comportato nulla di serio a livello fisico. A proposito di imprevisti, se ne è poi verificato uno a teatro nel corso della data del suo spettacolo a Montecatini Terme. Pochi minuti dopo l’inizio è scattato l’allarme antincendio e si sono accese le luci di emergenza: un falso allarme che è rientrato subito, con gli attori che non si sono fermati e hanno continuato ad esibirsi.