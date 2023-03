Maria De Filippi, la rivelazione choc: "Ha solo una paura adesso"

Roberto Tortora 14 marzo 2023 a

Dopo il lutto, la vita ritorna a scorrere e così accade anche a Maria De Filippi, colpita dalla scomparsa del marito, Maurizio Costanzo, lo scorso 24 Febbraio. Questa domenica la storica conduttrice di “Amici” è tornata in tv e, quando si è presentata in studio è stata letteralmente travolta da un’ondata di applausi. Lei, commossa, ha detto una frase semplice, ma sentita e che richiama, tra le righe, il marito che non c’è più: “Io inizierei a lavorare come mi è stato insegnato”. E quello dell'ingresso non è stato per Maria De Filippi l'unico momento emozionante. Nel corso della puntata infatti Giovanni Cricca le ha voluto dedicare una canzone, il suo brano "Maledetta felicità”, lanciando a Maria uno sguardo di complicità. La De Filippi dal canto suo ha apprezzato e ha voluto ringraziare Cricca: "Ho visto, ho fatto finta di non vedere ma ho capito quando mi hai guardato e ti sei girato di spalle".

Lavorare è anche la miglior medicina per elaborare una perdita cosi importante e Maria De Filippi, che da fuori può sembrare impenetrabile, in realtà ha una “profonda emotività”, come sostiene anche Giorgio Assumma, storico avvocato di Maurizio Costanzo: Prima di oggi lei non aveva mai fatto tv senza di lui. Ogni volta che finiva una puntata – afferma l’avvocato - lei gli telefonava o correva a casa per raccontargli quella o quell’altra cosa che era successa. Tra loro c’era un continuo scambio di pareri. Maria avrà bisogno dell’amore di tutti noi per colmare, nei limiti del possibile, il vuoto che sente”. Anche in un’intervista a DiPiù, gli stretti collaboratori della De Filippi sono preoccupati: “Maria è molto provata, ha paura di crollare”.