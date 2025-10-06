Belve, arriva Maria De Filippi? "Non per una sola puntata..."

Maria De Filippi entra nel cast di Belve? Stando all'indiscrezione riportata dall'esperto di televisione Hit per AffariItaliani, la conduttrice Mediaset non si limiterà a un’unica apparizione, come era stato anticipato dall'agenzia AdnKronos, ma sarà una presenza fissa nel programma condotto da Francesca Fagnani su Rai 2. Se il rumor venisse confermato, si tratterebbe di un vero colpo per la nuova stagione della già seguitissima trasmissione.

Stando a quanto trapelato finora, la partecipazione della De Filippi non avrà nulla a che fare con le classiche interviste faccia a faccia della Fagnani, ma potrebbe assumere una funzione originale. La conduttrice di programmi come Amici e C'è posta per te darà un suo contributo al format forse con un commento sulle interviste o su temi diversi per ogni episodio. In ogni caso, sarebbe certa la sua presenza in tutte le sette puntate previste. Un dettaglio, questo, che potrebbe rendere il programma ancora più atteso del solito.