Le Iene, malore per Belen Rodriguez: indiscrezioni-choc

Malore per Belen Rodriguez. Le sue condizioni di salute non le hanno consentito di presentare, come di consueto, l’ultima puntata de Le Iene Show. Al suo posto un’altra bellezza indiscutibile… ma a gioire non sono gli occhi dei maschietti, bensì delle donne, perché a fare le veci dell’argentina è stato l’attore romano Claudio Santamaria. In apertura di puntata, il marito della scrittrice Francesca Barra ha stupito tutti entrando in scena e salutando il pubblico.

"Buonasera e benvenuti a Le Iene! Siamo pronti a iniziare una super puntata! In realtà io passavo di qua e mi hanno preso dai corridoi dicendomi di venire a dare una mano e io ho accettato! I più attenti di voi avranno notato che io non sono Belen Rodriguez – commenta ironicamente Santamaria - e che lei non è accanto a me. Un motivo c’è, Belen non è stata bene, ci sta guardando da casa e noi le mandiamo un abbraccio!" Non si sa bene cosa abbia avuto la Rodriguez (o se sia una scusa che cela altri motivi…), la speranza è che sia un semplice malanno di stagione e che possa tornare presto alla conduzione. Le altre colonne del programma di Italia 1, invece, non hanno fatto mancare la propria presenza: i comici Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Oltre alla presenza eccezionale di Emal Meta, dei Cugini di Campagna (che hanno riproposto la loro hit sanremese) e della scrittrice Chiara Gamberale (Le Luci Nelle Case Degli Altri, I Fratelli Mezzaluna etc.).

Per Santamaria un ruolo eccezionale, quello del conduttore di uno show televisivo, ma che gli ha consentito di vestire ancora una volta i panni che più gli sono comodi, cioè quelli di attore, per via di uno degli ormai classici monologhi che fanno parte della trasmissione. Prendendo spunto dal suo ultimo film, Educazione Fisica (regia di Stefano Cipani), Santamaria si è esibito in un assolo sul tema dell’essere genitore, dimostrando ancora una volta la sua grande bravura.