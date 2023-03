Maria De Filippi, la foto "rubata": volto sconvolto, chi c'è con lei

15 marzo 2023 a

Maria De Filippi per la prima volta paparazzata dopo la morte del marito Maurizio Costanzo. E così il settimanale Chi l'ha immortalata in compagnia del fratello, Giuseppe De Filippi e Rudy Zerbi. Le foto sono state scattate in un circolo del tennis in zona Prati e a Roma. Maria De Filippi a fatica sta cercando di tornare alla normalità dopo il lutto e sta cercando anche di ritagliarsi qualche momento di svago dopo il dolore indicibile per la morte del marito.

"Mi sopportava? Non so come ci sia riuscita": lo sfogo inedito su Maria De Filippi

Lei stessa ha dichiarato che la migliore cura in questui casi è quella di tornare a lavoro, come le ha insegnato lo stesso Costanzo. A questo punto la conduttrice vuole tornare il più presto possibile a pieno regime in tv. E un passo in questa direzione è stato fatto con il ritorno ad Amici di qualche giorno fa in cui la conduttrice ha ricevuto un lunghissimo applauso da parte del pubblico e soprattutto una dedica toccante da uno dei protagonisti del talent show. Insomma il dolore non si cancella, ma la normalità a fatica comincia a tornare. Dopo la conclusione della stagione di C'è posta per te, la conduttrice adesso si tufferà nella nuova avventura del serale di Amici, un altro importante appuntamento per il suo pubblico.